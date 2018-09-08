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08 Eylül 2018 01:55

Roman havasında kendinden geçti

Türk pop müziğinin güçlü sesi Rafet El Roman, memleketi Edirne’de sahnede Roman havasının dibine vurdu.

Roman havasında kendinden geçti

08 Eylül 2018 01:55

Çocukluk yıllarının geçtiği ilçede konser veren El Roman, sahnede Roman havası oynayarak hemşehrilerinden tam puan almayı başardı.


Edirne’nin Havsa ilçesinde bu yıl 18’ncisi düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali’nde sahne alan El Roman, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren El Roman, sahnedeki Roman havası şovlarıyla adeta kendinden geçti.


Sahnede çocukluk anılarını da anlatan El Roman, şöhret olmanın güzel bir şey olduğunu belirterek, “Fakir bir aile çocuğuyduk. Bizim için şu sahne bir hayaldi. Sahnede olmak çocukluk hayaliydi. Benim için gerçek oldu. Biraz da şans. Hayat bana beklediğimin biraz daha fazlasını verdi. Allah herkese versin. Hayali olan herkese. Tatmalısınız çok güzel bir şey. Mahallede arkadaşlarım var. Mesela Mesut vardı. Bakkalamızdı. Bir tane bakkalımız vardı. Gazozumuzu oradan içiyorduk. Mesut’un dedesi vardı. Hoca Efendi. Mesut ile ikimizi canımızdan dar ediyordu” dedi.


“Zor nefes alıyorum”


Sahne öncesi ilçenin meşhur köfte ve sucuklarından yediğini dile getiren El Roman, “Belediye başkanı arkadaşım tabi. Eski günleri yad edelim. Hemen köfteciye gittik. Yedik sucukları şiştik. Zor nefes alıyorum” şeklinde konuştu.


Milletvekillini vali zannetti


El Roman sahnede festivallerde müzik şölenlerinin önemine değinerek protokolde oturan CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nu Edirne Valisi zannetti. Gaytancıoğlu’nun vali olmadığını fark eden El Roman, “Sizlerin sayesinde festivallerde müzik şölenleri de oluyor” dedi.


Öte yandan El Roman, ilerleyen yaşına rağmen sahnedeki performansıyla gençlere taş çıkarttı.




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