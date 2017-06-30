Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen tır şoförünün tedavisi devam ediyor.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ve baygın olduğu esnada tüm eşyalarını çaldıran 73 yaşındaki talihsiz tır şoförü Rüstem Işık, Türk sağlıkçıları tarafından alınarak Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Kimsesiz olduğu öğrenilen Işık’ın tedavisi kardiyoloji servisinde devam ediyor.

"Bin kilometre yol kat ettik"

Konu hakkında bilgi veren Edirne Ambulans Başhekimi Nihal Kaşıkçı, "Vatandaşımız 73 yaşında bir tır şoförü. Tır parkında baygın vaziyette bulunmuş. Bayıldığında üzerindeki tüm eşyaları, telefonu gibi her şeyi çalınmış orada. Kalp krizi geçiriyormuş o sırada. Sonra Bükreş’te bir hastaneye kaldırılıyor ve tedavisine başlanıyor. Oradaki büyükelçiliğimiz ile Dışişleri Bakanlığımız temasa geçiyor. Sonrasında Sağlık Bakanlığı bize ulaştı. Biz uluslararası bir ekip kurduk. Bu ekibimiz 4 yıldır var aslında. Bu Balkan coğrafyasından aldığımız 18’inci hasta. Hastamızı uluslararası ekibimizle oluşturduğumuz 2 araç sigortalı ambulansımız ve Avrupa pasaportlu sağlık personellerimizle gittik Bükreş’ten dün bin kilometre yol kat ederek aldık. Tedavisi burada daha donanımlı olan Türkiye’deki hastanelerimizden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemize getirdik ve burada devam edilecek” dedi.

“Türk hekimlerini gördüğünde çok duygulandı”

Işık’ın Türk hekimlerini gördüğünde çok duygulandığını belirten Kaşıkçı, "Orada bizi gördüğünde çok duygulandı tabi. Mağduriyet yaşamış üst üste. Hem yabancı ülkede hem de bir şeyle karşılaşmış. Yakınlarına da ulaşamamış hatta. Bizi, Türkiye’den gelen ekipleri görünce tabi o gözlerinde ki mutluluğu anlatamam, duygulandı kendisi çok. Büyük devletimize yakışır şekilde kendisini anavatanına naklettik. Bu şekilde uluslararası görevlerde bulunuyoruz” diye konuştu.