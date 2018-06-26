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26 Haziran 2018 16:01

Sağanak yağış Edirne’den giriş yaptı

Trakya Bölgesi’nde beklenen yağış Edirne’de başladı.

Sağanak yağış Edirne’den giriş yaptı

26 Haziran 2018 16:01

Kısa sürede etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası kentin cadde ve sokakları göle döndü.


Meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış Edirne’de başladı. Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış kentte etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar, sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken sürücüler de zor anlar yaşadı.


Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.




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