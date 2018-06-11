’Sağlık yolu’ hizmete açılıyor

Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında gerçekleştirdiği, “Sağlık Yolu” 13 Haziran Çarşamba günü hizmete açılıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatları ile geçtiğimiz yıl yapımına başlanan “Sağlık Yolu” tamamlandı. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinden Tıp Fakültesine giden acil hastalar için kullanılan mevcut yolu hem zaman hem de mesafe olarak kısaltarak, kamu yararı göz önüne alınarak iki hastane arasındaki yolun birleştirilmesi için çalışma başlatan Edirne Belediyesi, kalıcı bir yatırımı daha Edirne’ye kazandırıyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini çok kısa sürede Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine bağlayacak yolu tamamladıklarını belirterek, "İnsan hayatı her şeyin ötesindedir. Saniyeler hatta saliseler bile bir insanın yaşama tutunabilmesinde çok çok önemlidir. Biz bu yolu açarak bir kamu hizmetini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

13 Haziran Çarşamba Günü saat 11.00’da düzenlenecek törenle açılışı yapılacak Sağlık Yolu’nun toplam 6 milyon 100 bin liraya mal olduğunu kaydeden Gürkan, "İlk başta bu yolun yapımı için yola çıktığımızda bazı kurumların mahkemelere kadar uzanan itirazları ile karşılaştık. Ancak biz insan hayatının her şeyden daha çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla ısrar ederek bu işin peşini bırakmadık. Sonunda mahkemeler de bizi haklı gördü ve kamu yararını kabul etti. İnsan hayatı için çok önemli bir hizmet olan bu yolun yapımına başladık. Edirne’ye bu konuda bir sözümüz vardı. Şimdi bu sözümüzü de yerine getirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinden Tıp Fakültesine hasta taşıyan araçlar daha kısa sürede buraya ulaşabilecek. Bu yol aynı zamanda trafik yoğunluğunun arttığı D-100 karayoluna da alternatif bir yol olacak. Kıyık’tan şehre giriş yolu olan Turan Dursun Caddesi paralelindeki Abdi İpekçi Caddesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kadar gidiyordu. Biz bu açtığımız yeni yol ile şehrin kuzeyini çevreleyen yeni bir yol oluşturmuş olduk” şeklinde konuştu.