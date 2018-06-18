Sağlıkçılar, 657. Kırkpınar’a hazırlanıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri kapsamında, Sağlık Komitesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan’ın başkanlığında, sağlık komitesi toplantı.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani Öngören, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ali Kaya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Devrim Ödem, Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Erhan Turhan, İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Duygu Akbaşak ve Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi Hemşiresi İnci Özer’in katılımları ile 657.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sağlık Alt Komite toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, 09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında kentte icra edilecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür, Sanat, Spor Etkinliklerinin amacına uygun, kaliteli, sağlıklı ve güven içerisinde geçmesi için; pehlivanların muayeneleri ve sağlık kabininde hizmet vermek üzere yeteri kadar hekim görevlendirilmesi yapılacağı, 13-14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Güreş Sahası içinde görev almak üzere beş hekim görevlendirmesinin yapılacağı, 13-14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde ekibi ile birlikte altı 112 acil yardım ambulansının görevlendirileceği ayrıca, herhangi bir acil durumda ilk müdahaleyi yapmak üzere Kardiyoloji, Anestezi, Acil Tıp, Ortopedi ve Spor Hekimliği branşlarından birer uzman hekim görevlendirileceği kararının alındığı açıklandı.

Saha içerisinde görev yapacak sağlık memurları, sedye görevlileri ve diğer destek personeli ile birlikte organizasyon boyunca toplam 80’in üzerinde sağlık personeli görev alarak etkinlik boyunca kesintisiz hizmet vereceği bildirildi.