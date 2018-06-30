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30 Haziran 2018 13:31

Sahil bölgelerindeki ‘çantacı’lara dikkat

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği 2’nci Başkanı Aytaç Feda, sahil bölgelerinde tatil yapmak için ev kiralamak isteyenlerin, yerleşik yeri olmayan ‘çantacı’ olarak tabir edilen emlakçılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Sahil bölgelerindeki ‘çantacı’lara dikkat

30 Haziran 2018 13:31


Feda, “Sahil kısımlarında emlakçılık yapanların yüzde 70’i kaçak. Bunlar mantar gibi yazın çıkarlar. Çantacıdır, bunlar. Kışın kaybolurlar. Yazın sülük gibi yapışırlar. Orada insanların kanını emerler” dedi. Kiraya verilen evlerin kimliklerinin jandarmaya bildirilme zorunluluğu olduğunu altını çizen Feda, “Sahil kısımlarında kiraya verdiğiniz evleri, günlük, haftalık, jandarmaya bildirme zorunluluğu var. Bildirmeyenler suç işler. Bunların jandarma tarafından takibi yapılmalı. Çünkü kiraya verilen konutlarda hırsızda kalabilir, kaçakta. Bizim ailelerimizde kalıyor. Yerleşmiş halkta kalıyor. Bunlarla ilgili önlem alınmasında fayda var. Bu önlemi alacak kişiler maliye, bölgenin güvenlik amiri, valilik ve kaymakamlık” şeklinde konuştu.



“Muhatap bulamıyorlar”


Ev kiralayacak vatandaşların yapması gerekenleri belirten Feda, “Vatandaşlar belge sorsunlar. Belgen var mı? Büron var mı? Yerleşik yeri olan ve vergi levhası olan bir kişiden ev kiralasınlar. Kiralayan kişiler ortadan kaybolup gidiyor. Genelde sorunların başında evi kiraladıkları kişilerle bir daha muhatap bulamıyor, kiracılar. Resmi yerleri olmadığı için bu kişilerin yaptırımları da olmuyor” dedi.



“Özel günlerde kiralar artıyor”


Özel günlerde sahil bölgelerinde kiraların arttığına dikkat çeken Feda, “Bayram ve özel günlerde kiralar fırlıyor. Bu yanlış bir olgu. Bir gecelik 300 ila 500 lira arasında değişiyor ev kiraları. Kiracı, tuttuğu evin kirası yüksek olduğu için bu sefer eve zarar veriyor. Çeşmesini kırıyor, dolabını kırıyor. Etrafına zarar veriyor. Gerçekten tatil yapacak kişilere makul fiyattan evler kiraya verilmeli. Ev sahipleri de hem evlerine verilen zarardan kurtulacak hem de rahat edecek” diye konuştu.




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