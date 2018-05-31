Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 14:04

Şahin: “Valilik köprüleri trafiğe kapamada ısrarcı”

Edirne’de Tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin trafiğe kapanması gündeme geldi.

Şahin: “Valilik köprüleri trafiğe kapamada ısrarcı”

31 Mayıs 2018 14:04

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, valiliğin köprüleri trafiğe kapamada ısrarcı olduğunu söyledi.


Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kararın alındığı gün biz de komisyondaydık. Trafik komisyonunda aldığımız kararda şu andaki mevcut Karaağaç’a giden yolun tek yön olmasıyla ilgili bir karar alındı. Diğer yeni yapılan köprünün tamamen onarımı bittikten sonra iki tarafında tamamen köprülerin trafiğe kapanmasıyla ilgili bir karar alınmak istendi. Biz de Şoförler Odası Başkanlığı olarak bu işe şer koyduk. İki köprü arasındaki düğün salonları, çay bahçeleri, restoranlar, mevcut esnafın hem de taşımacı esnafın bu konuya hazır olmadığı, yazın özellikle Edirne’nin işlerinin durgun olduğu bir dönemde trafiğe kapatarak esnafı zor durumda bırakacağını düşündüğümüz için bu konuyla ilgili şer koyduk. İki köprüden ulaşımın tek yön olmasını onaylıyoruz. Tek yön olduğunda trafik akışı olacak” dedi.



"Valilik ısrarcı"


Edirne Valiliğinin Tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin tamamen trafiğe kapatılmasında ısrarcı olduğunu ileri süren Şahin, "Bazı ülkelerde bazı şehirlerde tamamen trafiğe kapalı olan yerlerin toplu taşıma, taksiye açık olduğu yerler var. Vatandaşların ulaşımla buraya gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Gerekli yerlere girişimlerimiz olacak. Tamamen kapanmasını biz esnaf olarak uygun görmüyoruz" şeklinde konuştu.



"Valilik yürüyüş alanı olmasından yana"


Valiliğin, köprülerin araç geçişlerinin tarihi köprülere zarar verdiğini savunduğunu belirten Şahin, "Sayın vali yardımcımız bu konuyla ilgili köprülerde araçların gidiş gelişlerde tarihi eserlere zarar verdiğini, köprülerin onarımının zor olacağını, iş yerlerinin olduğu yerde su baskını olduğu, iş yerlerinin uygun olmadığını, buraların tamamen yürüyüş alanı, yeşil alan olmasından yana" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç