Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, valiliğin köprüleri trafiğe kapamada ısrarcı olduğunu söyledi.

Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kararın alındığı gün biz de komisyondaydık. Trafik komisyonunda aldığımız kararda şu andaki mevcut Karaağaç’a giden yolun tek yön olmasıyla ilgili bir karar alındı. Diğer yeni yapılan köprünün tamamen onarımı bittikten sonra iki tarafında tamamen köprülerin trafiğe kapanmasıyla ilgili bir karar alınmak istendi. Biz de Şoförler Odası Başkanlığı olarak bu işe şer koyduk. İki köprü arasındaki düğün salonları, çay bahçeleri, restoranlar, mevcut esnafın hem de taşımacı esnafın bu konuya hazır olmadığı, yazın özellikle Edirne’nin işlerinin durgun olduğu bir dönemde trafiğe kapatarak esnafı zor durumda bırakacağını düşündüğümüz için bu konuyla ilgili şer koyduk. İki köprüden ulaşımın tek yön olmasını onaylıyoruz. Tek yön olduğunda trafik akışı olacak” dedi.

"Valilik ısrarcı"

Edirne Valiliğinin Tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin tamamen trafiğe kapatılmasında ısrarcı olduğunu ileri süren Şahin, "Bazı ülkelerde bazı şehirlerde tamamen trafiğe kapalı olan yerlerin toplu taşıma, taksiye açık olduğu yerler var. Vatandaşların ulaşımla buraya gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Gerekli yerlere girişimlerimiz olacak. Tamamen kapanmasını biz esnaf olarak uygun görmüyoruz" şeklinde konuştu.

"Valilik yürüyüş alanı olmasından yana"

Valiliğin, köprülerin araç geçişlerinin tarihi köprülere zarar verdiğini savunduğunu belirten Şahin, "Sayın vali yardımcımız bu konuyla ilgili köprülerde araçların gidiş gelişlerde tarihi eserlere zarar verdiğini, köprülerin onarımının zor olacağını, iş yerlerinin olduğu yerde su baskını olduğu, iş yerlerinin uygun olmadığını, buraların tamamen yürüyüş alanı, yeşil alan olmasından yana" dedi.