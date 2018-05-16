Sahnenin yıldızları bu kez özel çocuklar oldu

Engelli çocuklar; tüm engelleri aştı; şiir okudu, dans etti, doyasıya eğlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Edirne Belediyesi Edirne Akademi ve Özel Arda Özilke Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin işbirliğinde Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde ‘Sevgiye Engel Yok’ isimli program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Sahneyi özel çocuklara bırakmak için konuşmasını kısa tutan Çakır, "Sizleri çok ama çok seviyorum" dedi.

Gösteriler, aralarında engelli çocuklarında bulunduğu ‘En Güçlü Kim’ isimli tiyatro oyununun sahnelenmesiyle başladı. Tiyatro gösterisinin ardından engelli çocuklar, şiir okuyarak, farkındalık oluşturdu. Engelli çocukların sergilediği Kafkas Gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu. Edirne’nin özel çocukları Kafkas Gösterisini başarıyla tamamladı. Büyük beğeni kazanan ‘Çiçek Kız’ gösterisinin ardından engelli çocuklar atık malzemeler ile yapılan kıyafetlerden oluşan bir defile düzenledi. Modern Dans Gösterisi’nin ardından etkinlikler, Engelsiz Yaşam Merkezinin bahçesine taşındı. Bahçede, Edirne Akademi’nin Ritim ve Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesi Edirne Akademi ve Özel Arda Özilke Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Sevgiye Engel Yok’ isimli programla engelli çocuklar, sevgiyle engelleri tek tek nasıl aşabileceklerini bir kez daha kanıtlarken; ailelerinin mutluluğu ise gözlerinden okundu.