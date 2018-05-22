Sahur sofrasında yumurtaya dikkat

Sahurda yumurta tüketmenin önemine değinen Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, "Yumurta sahurda sahurda soframızda bulunması gereken en önemli besin. Yumurta haşlanmış ya da kızarmış şekilde tüketilmelidir. Haşlanmış yumurtada etrafında yeşil halka oluşturmamak önemli. Yeşil halka sülfür halkasıdır. Yeşil halka yumurtanın besin değerini çok düşürerek vücut tarafından yararlımını azaltır. Aynı zamanda içinde bulunan yağ moleküllerinin de ölmesine yol açar. Ben yağda kızartılan yumurtada tokluğu daha da arttırsın diye yulaf ezmesiyle karıştırılmasını tavsiye ediyorum. Yumurtayı yağda kızartırken yakmamak gerekiyor. Ev yapımı doğal tereyağ ile maksimum bir çay kaşığı kadar tereyağ ile yağsız tavada hazırlanabilir. Yağ kesinlikle yanmamalıdır. Eğer yağ yanarsa zararlı yağ asitleri oluşur” ifadelerine yer verdi.

Çelakıl, ’Yumurtanın ne kadar tüketilmeli’ sorusuna, "Günde, kadınlarda 1. 60 boyunda, ortalama 50-60 kilo olan bireylerde 2 adet yumurta tüketilebilir. Aynı özelliklerdeki erkeklerde ise 3 adete kadar yumurta tüketilebilir" diye konuştu.

"Yumurta kolesterolü yükseltmez"

Yumurtanın kolesterolü yükseltmediğinin altını çizen Çelakıl, “Eğer yumurtanın haşlama ve kızartmasına dikkat edilirse kolesterolü yükseltmez. Gönül rahatlığıyla yenilebilir. Yumurta kalp damar sağlığı açısından zararlı değildir" şeklinde konuştu.

Çelakıl, son olarak yumurta alırken yumurtanın üzerinde kodlama sistemine muhakkak dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.