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22 Haziran 2017 18:42

Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde Peygamber Efendimiz Hz.

Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

22 Haziran 2017 18:42

Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i Hersekzade Ahmet Paşa Camisinde ziyarete açıldı.


Keşan ilçesinde Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisine geldi. İlk olarak erkeklerin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif’e ilgi oldukça yoğun olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini ve dikkatli olmasını istedi.


Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunabilmek amacıyla adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise Sakal-ı Şerif’i cep telefonunun kamerasını açarak kaydetti. Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı sırada, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit de hazır bulundu.




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