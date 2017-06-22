Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i Hersekzade Ahmet Paşa Camisinde ziyarete açıldı.

Keşan ilçesinde Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisine geldi. İlk olarak erkeklerin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif’e ilgi oldukça yoğun olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini ve dikkatli olmasını istedi.

Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunabilmek amacıyla adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise Sakal-ı Şerif’i cep telefonunun kamerasını açarak kaydetti. Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı sırada, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit de hazır bulundu.