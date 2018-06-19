Samanlıkta iğne arar gibi hırsız aradılar

Motosiklet hırsızlarından birini suçüstü yakalanırken, diğerleri ise kaçtı.

Keşan ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapıldığını ihbar alan ekipler, küçük yaştaki hırsızlardan birini yakaladı. Yakalanan hırsız polise arkadaşlarının yol kenarında bulunan otluk alanın içinde gizlendiği bilgisini verdi. Kısa sürede çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca adeta samanlıkta iğne arar gibi hırsız arayan polis ekipleri, çalıların arasında hırsızları bulmak için çabaladı. Olayı görenlerden bilgi toplayan ekipler hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan iki motosiklet polis tarafından ele geçirildi.