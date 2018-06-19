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19 Haziran 2018 09:58

Samanlıkta iğne arar gibi hırsız aradılar

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis adeta samanlıkta iğne arar gibi hırsız aradı.

Samanlıkta iğne arar gibi hırsız aradılar

19 Haziran 2018 09:58

Motosiklet hırsızlarından birini suçüstü yakalanırken, diğerleri ise kaçtı.


Keşan ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapıldığını ihbar alan ekipler, küçük yaştaki hırsızlardan birini yakaladı. Yakalanan hırsız polise arkadaşlarının yol kenarında bulunan otluk alanın içinde gizlendiği bilgisini verdi. Kısa sürede çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca adeta samanlıkta iğne arar gibi hırsız arayan polis ekipleri, çalıların arasında hırsızları bulmak için çabaladı. Olayı görenlerden bilgi toplayan ekipler hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Çalınan iki motosiklet polis tarafından ele geçirildi.




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