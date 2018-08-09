Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ETSO’yla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şube Müdürlerinden İbrahim Karabulut, Duygu Başak Gülden, Uzmanlardan Mehmet Emin Doğan, Kaan Aktaş, Uzman Yardımcılarından Arda Bahçeci ve Elektronik Mühendisi Eren Tekin’in oluşturduğu heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’u makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, KOSGEB Edirne İl Müdürü Veysel Vural, Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Barış Kocabıyık, T.Ü. Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Erdem ve T.Ü. Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna da gerçekleşen ziyarette hazır bulundu.

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin de konuşulduğu ziyarette Edirne’nin Anadolu’yu Avrupa’ya birleştiren bir konumda olması nedeniyle Balkanları da Teknopark bünyesine dahil etme projesi görüşüldü.

Başkan Zıpkınkurt, "Başarıya ulaşmak için uyumlu ve güçlü bir ekip oluşturmak gerek. Bizler Edirne’de bunu başardık. Umarım komşu ülkelerle kurduğumuz ticari bağlantılarla Balkanları da Teknopark bünyesine dahil etme konusunda aynı başarıyı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.