Şap hastalığı hayvancılığa büyük zarar veriyor

İl Müdürlüğü binasında veteriner hekimler eşliğinde, “Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi” gerçekleşti. İl Müdürü Bayazıt, açılış konuşmasında, “Şap Hastalığı Acil Eylem Planı çerçevesinde 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Edirne, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin katılımıyla yapılacak olan ‘Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi’ gerçekleşeceğini belirtti.

Bayazıt, şap hastalığının önemine değinerek, “Bilindiği üzere Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba 2018 yılını hayvan hastalıkları ile mücadele ve buzağı kayıplarını engelleme yılı olarak ilan etmişti. Çift tırnaklı hayvan hastalıklarından biri olan şap hastalığı hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalıktır. Şap hastalığına bağlı ekonomik kayıplar oldukça yüksektir. Myocarditis sonucu buzağı ve genç hayvanların ölümlerine büyük çapta verim kayıplarına neden olabilir. Ayrıca hastalığın eradikasyonu veya kontrolü de oldukça yüksek maliyetlidir. Bu hedefe ulaşmak için hastalığın epidemiyolojisinin ve en iyi şekilde nasıl kontrol edileceğinin çok iyi bilinmesi gereklidir” dedi.

Bölgenin 2010 yılından bu yana şap hastalığından aşılı arilik statüsüne sahip olduğunu kaydeden Bayazıt, “Bu statünün alınabilmesi için uluslararası işbirliği sağlanmış, yoğun ve düzenli küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar program dâhilinde şap aşısı ile aşılanmış, geçiş noktalarında koruma tedbirleri alınmış, yıllarca süren iş gücü ve emek harcanmış, kontrol ve eradikasyon projeler geliştirilmiş, tüm olumsuzlukların bertarafına yönelik çalışmalar yapılmış, yetiştiriciye yönelik eğitimler düzenlenerek farkındalık arttırılarak bilinç düzeyi yükseltilmiş, yasal alt yapı oluşturularak bölgesel olarak arilik hakkı kazanılmış ve Trakya’ya hayvan hareketlerine kısıtlar getirilmiştir” şeklinde konuştu.

Bayazıt son olarak ise “Hastalıktan arilik statüsüne girmek için gerekli şartları sağlamak önemli bir süreç ama bu statüyü korumak ayrı bir çaba ve sorumluluk gerektiriyor. Bizde Trakya Bölgesindeki tüm illerimiz ile koordine halinde gerek personelimiz gerek yetiştiricilerimizle bunun korunması için aşılama ve eğitim çalışmalarına önem veriyor ve gerekli çalışmaları titizlikle yapıyoruz. Yetiştiricilerimizin ve sahada görev yapan personelin ilgili hayvan sevkleri genelgeleri kapsamında Trakya dışından bölgemize uygun olmayan hayvanların girişlerinin önlenmesi konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerine inancım tamdır. Bugünden başlayarak Cuma günü sona erecek olan Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimine Trakya bölgesinde farklı illerde görev yapan ve tatbikat amacıyla ilimize gelen ve İl Müdürlüğümüzde misafir ettiğimiz tüm veteriner hekim, teknisyen ve tekniker arkadaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.