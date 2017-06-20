Saraçlar’da ‘Cümbüş’ vardı

Saraçlar Caddesi’nde Edirne Halkı’yla buluşan tiyatro oyunu renkli görüntülerin yaşanmasına sahne oldu.

Edirne Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Çevik Tiyatrosu’nun “Ramazan’da Cümbüş” adlı tiyatro oyunu Edirneliler ile buluştu. Uğur Erbaş’ın yazdığı; Ahmet Çevik’in yönetmenliğini gerçekleştirdiği “Ramazan’da Cümbüş” adlı tiyatro oyununda; oyunun yönetmenliğini gerçekleştiren Ahmet Çevik de oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca; Deniz Oral, Tuğba Özay, Hakan Kutlay ve Selin Bayraktar gibi oyuncuların da sahne aldığı oyunun koreografisini Pınar Ataer, ses-ışık düzenini Yağız Şanal, kostümlerini Mehmet Kimyon düzenledi.

Saraçlar Caddesi’nde, iftardan saatinden sonra ücretsiz olarak sahnelenen “Ramazan’da Cümbüş” adlı tiyatro oyunu renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

“Ramazan’da Cümbüş” adlı tiyatro oyuna, Edirne Halkı’nın yanı sıra Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu ve Edirne CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı. Oyun; Edirneliler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanırken, gecenin sonunda sahneye çıkan Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, oyunculara böyle güzel bir tiyatro oyununu Edirneliler ile buluşturdukları için teşekkür etti, oyunculara çiçek takdim etti.