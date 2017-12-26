Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 19:11

Saran ellerden, dost ellere bir destek daha

Edirne’de lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanmadıkları ve harçlıklarından biriktirerek aldıkları kitap, giysi ve oyuncakları Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi’ne teslim etti.

Saran ellerden, dost ellere bir destek daha

26 Aralık 2017 19:11


Edirne Belediyesi bünyesine kurulan Dost Eller Dayanışma Evi, Edirnelilerin destekleriyle büyümeye devam ediyor. Yardımlaşmanın en güzel örneği olan Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi’ne bir destekte özel bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden geldi. Lise müdürü Bahri Bilen, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte geçen yıl düzenledikleri kampanyayı bu yıl da sürdürdü. Öğrenciler, kullanmadıkları ve harçlıklarından biriktirerek aldıkları kitap, giysi ve oyuncakları Dost


Eller Dayanışma Evi’ne bağışladılar.


Bilen, “Öğrencilerimize ilk olarak sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı daha sonra meslek sahibi olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte ihtiyacı olan tüm insanlara yardım etmeyi, onların zor günlerinde yanlarında olmayı tercih ediyoruz. Bu öğrencilerimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Sağlık personeli eğer ihtiyacı olan birine yardım etmeyi öğrenemez ise başarılı olma şansı yoktur. Sağlıkçı olmak demek her insana en zor gününde, hiçbir karşılık beklemeden bir şeyler verebilmektir. Belediyemizin sağladığı bu imkanlar bizlere ışık tutuyor. Bu ışığı her geçen gün arttırarak insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben Edirne Belediyesi’ne özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Saranel’den Dost Ellere Kampanyası’nı elimizden geldiğince her yıl tekrarlamak istiyoruz” dedi


Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, “Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi Edirnelilerden büyük ilgi gördü. Biz zaten Edirnelilerin duyarsız kalmayacağını, Dost Eller Dayanışma Evi’ne sahip çıkacaklarını çok iyi biliyorduk. Ve yanıltmadılar bizi. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes emin olun ellerinde torbalarla eşya taşıyorlar bize. Hepimiz evimizde yardımlarımızı yapıyorduk. Ama bu birazcık daha kırmadan gelip tercih edip alabilecekleri, beğenebilecekleri, kendi gönüllerinde arzu ettikleri şeyleri alsın istedik. Buradaki tüm öğrencilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. O kadar güzel o kadar kıymetli bir iş yaptınız ki, ‘Gençler internetten başını kaldıramıyor; telefondan başka bir şey bilmiyor’ diyenlere de bir cevap olsun. Paylaşmayı unuttuğumuz bir toplumda, maalesef gün geçtikçe bencilleştiğimiz, komşuluk kültürünün bile yavaş yavaş yok olduğu bir kültürde, kapı karşı komşumuza yardım etmeyi bile unuttuğumuz şu günlerde hiç tanımadığımız birilerine yardım etmek istememiz; bizim de bu ülkenin geleceğine olan, Cumhuriyetin, laikliğin devamına olan inancımızı kat kat arttırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bizleri” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç