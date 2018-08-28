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28 Ağustos 2018 10:20

Saros Körfezi’nde dev sinarit balığı

Saros Körfezi Büyükevren Köyü Sahili’nde yakalanan 7 aylık bebekten büyük sinarit balığı görenlerin ilgisini çekti.

Saros Körfezi’nde dev sinarit balığı

28 Ağustos 2018 10:20


26 Ağustos 2018 tarihinde Büyükevren Sahilinde amatör balıkçılar Cengiz Çelikçi ve Alper Kondural tarafından yakalanan ve avlarının 3. sinariti olan balık 7,8 kilogram geldi. 7 aylık bebekten büyük olan balık görenleri şaşırttı. Amatör balıkçılar bölgede ki trol ve gırgırların bu sezon gelmemesine değinerek, balık miktarı ve büyüklüklerinde artış olduğunu dile getirdi.


Balığı yakalayan Cengiz Çelikçi, uzun zamandır amatör olarak balıkçılık yaptığını ve bu sezon sinarit gibi balık çeşitlerinin bölgede daha düzenli görüldüğünü söyledi. Büyük sinariti yakalamak için 20 dakika harcadıklarını söyleyen Çelikçi, "Bizim için çok keyifli bir av oldu" dedi.




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