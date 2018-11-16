Saros Körfezi'ndeki depremler tedirgin etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'nde son bir hafta içerisinde yaklaşık 50 kez deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Saros Körfezi'nde son bir haftada 50 civarında deprem meydana geldi. Yaşanan hareketlilik bölge halkını tedirgin ederken, depremlerin olası büyük bir depremin habercisi mi olduğu sorusu soruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Cengizhan Aktan, Saros Körfezi'nde son bir hafta içinde yaklaşık 50 deprem kaydedildiğini belirterek, "Birinci derece deprem bölgesi olan Saros Körfezi'nde deprem olması kadar doğal bir şey yok. Ancak bizler bu bölgede yaşayan insanlar olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız, önemli olan bu" dedi.

Saros Körfezi'yle birlikte, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de deprem hareketliliği yaşandığını ifade eden Aktan, "En büyüğü Girit Adası'nda 3.9 şiddetinde olmak üzere, değişik şiddet ve derinlikte yüzlerce deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Saros Körfezi'nde de son bir hafta içinde 50 civarında deprem meydana geldi. Birinci derece deprem bölgesi olan bölgemizde bu depremlerin olması son derece doğal. Faylar zaman zaman uykuya geçiyor, zaman zaman da böyle art arda çok sayıda deprem meydana gelebiliyor. Yüksek şiddette bir depremin olmaması en büyük dileğimiz ama gerçekleştiğinde de insanoğlu olarak bunu engelleme şansımız yok. Dolayısıyla, deprem bölgesinde yaşayan insanlar olarak, bize düşen tek şey, depreme dayanıklı yapılar oluşturmak. Bunun dışında; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında bireysel olarak alınacak önlemler ve gösterilecek davranış biçimleri de çok önemli. Depreme dayanıklı yapılarda yaşamadığımız sürece, ne yaparsak yapalım, depremde çok aciz kalacağımız ve can kaybı başta olmak üzere pek çok olumsuz durum yaşayacağımız açıktır" şeklinde konuştu.