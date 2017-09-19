Saros Körfezi’ndeki tatbikatta mermi parçaları sahile düştü

Edinilen bilgiye göre, Saros Körfezi’nde bulunan adalarda iddiaya göre askeriye tarafından tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında adaya atılan mermi parçaları, Sazlıdere sahilinde bulunan yazlıkların bahçelerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, mermi parçalarının bahçesine düştüğünü gören vatandaşlar da panik yaşadı.

Konuyla ilgili konuşan ve Sazlıdere sahilinde yazlığı bulunan Edirne 642. Kırkpınar Ağası İş Adamı Mustafa Altunhan, büyük bir panik yaşadıklarını belirterek, şans eseri sahilde kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Altunhan ve çevredeki sakinler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.