Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 15:08

Saros Körfezi’ndeki tatbikatta mermi parçaları sahile düştü

Saros Körfezi’nde bulunan adalarda yapılan tatbikattaki mermi parçaları, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyündeki yazlıkların bahçesine düştü.

Saros Körfezi’ndeki tatbikatta mermi parçaları sahile düştü

19 Eylül 2017 15:08


Edinilen bilgiye göre, Saros Körfezi’nde bulunan adalarda iddiaya göre askeriye tarafından tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında adaya atılan mermi parçaları, Sazlıdere sahilinde bulunan yazlıkların bahçelerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, mermi parçalarının bahçesine düştüğünü gören vatandaşlar da panik yaşadı.


Konuyla ilgili konuşan ve Sazlıdere sahilinde yazlığı bulunan Edirne 642. Kırkpınar Ağası İş Adamı Mustafa Altunhan, büyük bir panik yaşadıklarını belirterek, şans eseri sahilde kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını söyledi.


Altunhan ve çevredeki sakinler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç