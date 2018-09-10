Saros'un göbeğine dökülen çöpler toplanıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli-Danişment köyü arasında bulunan ormanlık alana dökülen çöpler toplanıyor.

AK Parti Keşan İlçe Başkan Yardımcısı ve Çevre Mühendisi Beyhan Nanta ve yöneticiler çalışmaları inceledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nanta, “Bu çöp felaketini tespit ettikten sonra sesimizi yetkili makamlara duyurmuş olduk. Bölgede yaptığımız kontrolde Keşan Belediyesi'nin iş makinalarını buraya getirip çöpleri toplamaya başladığını gördük. Bu gelişme bizi sevindirdi. Sesimizi duydukları ve uyarılarımızı dikkate aldıkları için Keşan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Umarız, bundan sonra bu tip uygunsuz çalışmalar olmaz. Çevre hepimiz için çok önemli. Herkes temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyor” dedi.