Saroz'da göçmen faciasını Sahil Güvenlik önledi

Edirne'nin Enez ilçesi Saroz Körfezi'nde şişme botun havasının inmesi nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım günü saat 08.17'de Edirne'nin Enez ilçesi Altınkum açıklarında bindikleri lastik botun havasının inmesi üzerine göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 27 Afganistan, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen (15 erkek, 7 kadın, 12 çocuk) kurtarıldı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.