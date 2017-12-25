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25 Aralık 2017 09:08

Şaşkına dönenlerde oldu, cep telefonuna kaydedenler de

Edirne’de aç olduğu tahmin edilen 5 başıboş at, çarşının göbeğine kadar geldi.

Şaşkına dönenlerde oldu, cep telefonuna kaydedenler de

25 Aralık 2017 09:08

Atların, bazı vatandaşlar şakına dönerken bazı vatandaşlar ise duruma aldırmayıp atları cep telefonlarının kameralarına kaydetti.


Trafiğe kapalı, şehrin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde 5 at ilginç görüntülere sahne oldu. 5 başıboş atı caddenin tam ortasında tur attı. Mağaza ve dükkanların olduğu cadde de 5 adet başı boş atı gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlarda atları cep telefonu kameralarına kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan 5 adet başı boş atın görüntü ve fotoğrafları enteresan yorumlara neden oldu.




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