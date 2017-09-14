Satrancın şampiyonlarından Gürkan’a ziyaret

Başkan Gürkan, en kısa sürede Edirne Belediyesi bünyesinde bir satranç kulübünün kurulacağını söyledi.

Masal Diyarı Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Sema Üner, Antrenör Fahri Karakurt ve sporcular Azra Özdemir ile Seha Çalışkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Trakya Bölgesel Ligi’nde birinci olarak, Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’na katılmaya hak kazandıklarını belirten Kulüp Başkanı Sema Üner, “55 takımın yer aldığı şampiyona da nağmalup olarak ilk 6’ya kaldık. Bu başarı sayesinde bir üst lige yükselerek 2. Ligye mücadele edeceğiz. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda Hüseyin Oğuz 6. masada masa derece yaparak 2. oldu” dedi.

Birçok belediyenin satranç takımının olduğunu ifade eden Üner, Edirne Belediyesi bünyesinde bir satranç kulübü kurulmasını teklif etti.

Sema Üner’in teklifine sıcak bakan Gürkan, “Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki satranç; hızlı karar verebilme, sonuç odaklı düşünebilme gibi zihinsel gelişimi olumlu yönde etkileyen bir spor dalıdır. Edirne Belediye olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, sportif ve zihinsel açıdan desteklenmesini önemsiyoruz. Futbol, basketbol, tekvando gibi birçok spor dalına destek veriyor, kendi bünyemizde kurduğumuz kulüplerle gençlerimizin farklı dünyalar keşfetmesini sağlıyoruz. Masal Diyarı Gençlik Spor Kulübü Derneği’ne çocuklarımıza yeni ufuklar açtığı, onları zihinsel olarak da destekledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. En kısa sürede Edirne Belediyesi Satranç Kulübü, kurarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim sürecini destekleyeceğiz. Kendi bünyemizde açacağımız kulübün bize büyük bir başarılar sağlayacağına olan inancım ise tam” dedi.

Sporcular daha sonra Gürkan’a ‘Recep Gürkan’ yazan forma ile kazandıkları kupaları takdim ettiler.