Sazan yavruları göl ve göletlere bırakıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri’nde üretilen 5 milyon yavru sazan balığından 123 bin tanesi Edirne’ye tahsis edildi. Tahsis edilen yavru sazanlar da göl ve göletlere bırakılıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdür Vekili Nazan Türkarslan, Edirne’de 123 bin adet hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan yavru sazan balığının bu yıl itibariyle; ülke genelinde toplam 685 göl ve gölete bırakılmak üzere dağıtımının yapıldığını belirtti.

"Amaç yok olan çeşitliliği yeniden sağlamak"

Büyük Döllük Köyü Muhtarı Ahmet Karanfil, "Yavru sazan balıklarını Göl Baba göletine bırakacağız. Sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılıyor. Ağ balıkçılığını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda sazan balığı alıyoruz, geçmiş yıllarda taşkınların da etkisiyle balık çeşitleri kaybolmuş. Bizim amacımız da zaten bunun üretimini artırmak, balık çeşitliliğini sağlamak. Amacımızda bu yöndedir. Ağ balıkçılığı yapanları görenler Tarım İl Müdürlüğü ve jandarmaya ihbar edebilirler" dedi.