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13 Haziran 2018 16:44

Şehit babası, PKK yanlısı partilere destek veren siyasileri eleştirdi

2015 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Piyade Er Akın Buluş’un babası Hakkı Buluş, bazı siyasilerin PKK yanlısı siyasi partilere destek vermesine tepki gösterirken, terör örgütlerine karşı yapılması beklenen sınır ötesi operasyonları destekledi.

Şehit babası, PKK yanlısı partilere destek veren siyasileri eleştirdi

13 Haziran 2018 16:44


Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan şehit babası Hakkı Buluş, sınır ötesinde terör örgülerine karşı yapılacak olan operasyonlara siyasi açıdan bakılmaması gerektiğini söyleyerek "Düşündüğüm zaman ben evladımı kaybettim. Memleketimiz yıllardır terör belasını çekiyor. Benim bir erkek evladım daha var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın ama konu vatanı korumaksa bir evladım daha şehit olsun. Vatanımızda korku içerisinde yaşamamalıyım. Operasyonları sonuna kadar destekliyorum. Kazanmak için fedakarlık yapılacak. Vatan uğruna ikinci olum da şehit olsun" dedi.



"Bazı siyasi partilerin temsilcilerine kırgınım"


PKK yanlısı siyasi partilerin bazı siyasiler tarafından desteklenmesini eleştiren Buluş, "Bazı siyasi partilerin temsilcilerine kırgınım. Evlatlarımızı vurmuş, öldürmüş, kendi öldürmese de öldürtmüş insanlara kolayını bulsalar madalya takacaklar. Çok sempatik gibi gösteriyorlar. PKK’yı destekleyen, yön veren adama sempati duyuyorlar. Böyle bir zihniyet olamaz. O kadar evladımız şehit olacak, sen bu insanı iyilik elçisi gibi göstereceksin. Adama kanat takıp melaike yapacaksın. Evladını kaybeden şehit ailelerine sorsunlar, ne düşünüyorlar? Şehit aileleri adına konuşmasınlar. Kimin ne yapmak istediğini biliyoruz" diye konuştu.




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