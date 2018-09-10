Şehit ve gazi çocukları, bu kırtasiyede ücret ödemiyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kırtasiye işleten Can Aymelek, şehit ve gazi çocuklarından kırtasiye ihtiyaçları karşılığında ücret almıyor.

Döviz kurundaki artış nedeniyle ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı ülkemizde, bazı esnafın maddi sıkıntılarına rağmen gösterdiği manevi duyarlılık takdir ediliyor.

Ekonomik savaşın yaşandığı ülkemizde ayakta kalma mücadelesi veren duyarlı esnafın, vatan uğrana canını veren şehitlerimiz ve gözünü kırpmayarak düşmana karşı göğüs geren gazilerimizin ailelerine yardımcı olmak için çaba gösteriyor.

Büyük Cami Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kırtasiye işleten Can Aymelek, şehit ve gazi ailelerinden kırtasiye ücreti almazken, vatandaşlar ise gösterilen duyarlılığı takdir etti.

“Şehitlerimize her zaman minnet, gazilerimize de saygı duyuyoruz”

2016 yılında, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Keşanlı Özel Harekât Polisi Ahmet Can'ın arkadaşı olduğunu ifade eden Aymelek, “Şehitlerimize her zaman minnet, gazilerimize de saygı duyuyoruz. Ancak insanoğlu, en yakınındaki kaybedince; kaybettiği kişinin değerini, şehitliğinde maneviyatını çok daha iyi anlıyor.” dedi.

“Bu dükkan onların”

Can Aymelek, “Şehitlerimiz bize vatanla birlikte ailelerini de emanet etti. İnsanın başına gelmeyince anlayamıyor. Arkadaşımız şehit olduktan sonra şehit ailelerinin bizlere emanet olduğunu daha iyi anladık. Onların yanında olmak, onlara elimizi uzatmak, destek vermek herkesin görevidir. Bizler de bu görevimizi elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kimse böyle bir destekte bulunmadı. Herkesin bir şekilde taşın altına elini koyması gerek. İnşallah hayırlı olur. Şehit ve gazi ailelerinin kırtasiye malzemelerinden ücret talep etmiyoruz. Tüm Edirne genelindeki şehit ve gazi ailelerimiz için geçerlidir. Yeter ki gelsinler. Bu dükkan onların. Beş kuruş ücret talep etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Esnaf olarak hassas olmalıyız”

Gerçek anlamda desteğe ihtiyacı olan şehit ve gazi ailelerinin olduğunun altını çizen Aymelek, “Bizden her türlü kırtasiye malzemesini alabilirler. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da bu uygulamaya katılmasını bekliyoruz. Onlar, bu vatan için canlarını vererek gerekeni yaptılar. Şimdi sıra bizde. Bunu yapmamız gerek. Esnaf olarak hassas olmalıyız. Herkes çocuğunun geleceği için binlerce lira para harcıyor. Hasta olan çocuğunun sağlına kavuşması için tüm malını gözünü kırpmadan doktorların önüne seriyor. Herkes gözünü kapatsın ve 3-5 saniye düşünsün. Şehit çocuklarının kendi çocukları hatta torunları olduğunu hissetsin. Ne yapardı diye düşünsün ve kendi ailesine verebileceği imkânları şehit çocuklarına da göstersin.” diye konuştu.