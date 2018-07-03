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03 Temmuz 2018 01:59

Şehitler için denize çelenk bıraktılar

Edirne’nin Enez ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Şehitler için denize çelenk bıraktılar

03 Temmuz 2018 01:59


Enez Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalara, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, kurum ve kuruluşların amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Atatürk büstünün önüne çelenk konulmasının ardından, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparken, Enez Liman Başkanlığı tarafından ikramda bulunuldu.


Kutlamalar, Enez Limanı’nda sürdü


Ainos Dalış Merkezi dalış ekibi, denizin içinde dev Türk Bayrağı açtı ve daha sonra düzenlenen tekne turunda denize şehitler anısına çelenk bırakıldı.


Kutlamaların sonunda Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, kutlamalara katılanlara teşekkür etti.




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