Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 08:56

Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii, Ramazan Bayramı namazında doldu taştı.

Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

25 Haziran 2017 08:56

Yoğunluk nedeniyle cami iç avlusunda taş üstünde namaz kılan bazı vatandaşlar, ‘hasır’ olmaması nedeniyle cami görevlilerine tepki gösterdi.


Müslümanların akın ettiği Selimiye Camii’nde vatandaşlar Ramazan Bayramı coşkusunu yaşadı. Edirne İl Müftülüğü görevlileri tarafından ‘Müslüman olmak’ konulu vaazın verildiği tarihi cami, her bayram olduğu gibi bu bayramda da binlerce kişiyi ağırladı.


Edirneliler ve çevre illerden gelen binlerce Müslüman, cami içerisinde yer kalmayınca namazlarını caminin iç avlusunda eda etti. Kalabalık bir cemaatle kılınan namazın çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.



Taşın üstünde bayramı namazı kıldılar


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii, Ramazan Bayramı namazında doldu taştı. Yoğunluk nedeniyle cami içerisinde yer bulamayan bazı vatandaşlar, cami iç avlusunda taş üstünde namaz kıldı. Vatandaşlar, iç avluya ‘hasır’ serilmemesi nedeniyle cami görevlilerine tepki gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:30
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!