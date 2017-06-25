Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

Yoğunluk nedeniyle cami iç avlusunda taş üstünde namaz kılan bazı vatandaşlar, ‘hasır’ olmaması nedeniyle cami görevlilerine tepki gösterdi.

Müslümanların akın ettiği Selimiye Camii’nde vatandaşlar Ramazan Bayramı coşkusunu yaşadı. Edirne İl Müftülüğü görevlileri tarafından ‘Müslüman olmak’ konulu vaazın verildiği tarihi cami, her bayram olduğu gibi bu bayramda da binlerce kişiyi ağırladı.

Edirneliler ve çevre illerden gelen binlerce Müslüman, cami içerisinde yer kalmayınca namazlarını caminin iç avlusunda eda etti. Kalabalık bir cemaatle kılınan namazın çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Taşın üstünde bayramı namazı kıldılar

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii, Ramazan Bayramı namazında doldu taştı. Yoğunluk nedeniyle cami içerisinde yer bulamayan bazı vatandaşlar, cami iç avlusunda taş üstünde namaz kıldı. Vatandaşlar, iç avluya ‘hasır’ serilmemesi nedeniyle cami görevlilerine tepki gösterdi.