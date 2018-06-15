Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 09:11

Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Edirne Selimiye Camii, bayram namazında doldu taştı.

Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

15 Haziran 2018 09:11


Müslümanların akın ettiği Selimiye Camii’nde vatandaşlar Ramazan Bayramı coşkusunu, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm’ün verdiği vaazı dinleyerek yaşadı.


Her bayram olduğu gibi bu bayram da Selimiye Camii binlerce kişiyi ağırladı. Sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutan binlerce Müslüman, tarihi Selimiye Camii’ni doldurdu. Bayram namazının kılınmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.


Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Selimiye Camii avlusunda cemaate hurma dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç