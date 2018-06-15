Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

Müslümanların akın ettiği Selimiye Camii’nde vatandaşlar Ramazan Bayramı coşkusunu, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm’ün verdiği vaazı dinleyerek yaşadı.
Her bayram olduğu gibi bu bayram da Selimiye Camii binlerce kişiyi ağırladı. Sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutan binlerce Müslüman, tarihi Selimiye Camii’ni doldurdu. Bayram namazının kılınmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Selimiye Camii avlusunda cemaate hurma dağıtıldı.