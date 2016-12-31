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31 Aralık 2016 11:47

Selimiye Camii beyaz gelinliği giydi

Selimiye Camii beyaz gelinliği giydi

31 Aralık 2016 11:47

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini kaybetti. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 5, merkezde ise 3 derece ölçüldüğü Edirne’de kar yağışının Kuzey bölgesinde bulunan hudut köylerinde etkili olmaya devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Edirne Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri ana ve arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri ve kar lastiği takmaları yönünde uyarılarda bulundu.



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