Selimiye Camii’ne ‘h’ ayarı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nin silüetini korumak için tüm kentte yeni yapılacak yapıların yükseklik serbestliğine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Gürkan, yılın ilk Belediye Meclis Toplantısında kentteki tarihi eserlerin korunması konusunda açıklamalarda bulundu. Kentin silüetini korumaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Gürkan, "D-100 karayolunun Havsa’dan gelirken sol, Edirne’den Havsa’ya giderken sağ tarafta uygulanacak Kırklareli Kavşağı ile Olin Kavşağı arasındaki alanda imar alanlarındaki çalışmalarda yüksekliğin en fazla 35 metre olmasıyla ilgili karar. Orada biliyorsunuz, ‘h’ (yüksek kat serbestliği) serbest olarak uygulanıyordu. Biz bunu hem hukuki hem de resmi olarak engellemiştik. Bir silüet kaybımız var. En fazla 35 metre yüksekliğe izin vereceğiz. Kentimizin silüetini korumaya devam ediyoruz. Öte taraftan Edirne’deki ‘h’ serbest alanların hepsine kat yükseklikleri belirlemeyle ilgili de imar çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde gündeme getirerek Edirne’deki tüm ‘h’ serbestliğini kaldıracağız. Bu konuda kararlıyız" dedi.

Başkan Gürkan, ‘h’ serbestliği kısıtlamasının önce D-100 karayolunda gelecekte tüm kentte uygulanacağını vurguladı.