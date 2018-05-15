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15 Mayıs 2018 22:59

Selimiye Cami’nde ilk teravih

Edirne’de bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Selimiye Camii ilk teravihte birçok Müslüman’ı ağırladı.

Selimiye Cami’nde ilk teravih

15 Mayıs 2018 22:59


Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği eşsiz asırlık cami önemli gecelerde olduğu gibi teravih namazı için de tercih edildi. Edirne Selimiye Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı öncesinde din görevlileri Ramazan ayının önemine değinerek, cemaate vaaz verdi.


Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra ilk teravih namazını huşu içinde eda etti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar teravih namazını kılmak için şehrin büyük camilerini tercih etti.




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