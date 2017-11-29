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29 Kasım 2017 19:51

Selimiye’de Mevlid Kandili coşkusu

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii’nde Mevlid Kandili coşkusu yaşandı.

Selimiye’de Mevlid Kandili coşkusu

29 Kasım 2017 19:51


Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlid Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlid Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye’ye akın etti.


Akşam namazını kılan cemaat camiden, ardından Edirne İl Müftülüğü’ne bağlı görevlilerce okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Cemaat, ‘Mevlid’ konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.




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