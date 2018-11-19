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Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii’nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii'nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.


Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlit Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı.


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlit Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye'ye akın etti.


Akşam namazını kılan cemaat camiden, ardından Edirne İl Müftülüğü'ne bağlı görevlilerce okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Cemaat, 'Mevlit' konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı. Gecede, cami cemaatine sütlü deva-i misk, lokum ve çay ikram edildi.

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