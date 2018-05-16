Selimiye’nin gölgesinde ilk iftar coşkusu

Edirne Valiliği tarafından vatandaşlara bin kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.

Ramazan ayının ilk gününde, Edirne Valiliği’nin ev sahipliğinde Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın organizasyonunda, Selimiye Camii bahçesinde bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildi. 81 il içerisinde en uzun oruçluluk süresini yaşayan ve en geç iftar sofrasına oturulan Edirne’de, Ramazan topunun patlaması ve akşam ezanının okunması ile birlikte Ramazan-ı Şerif ayının ilk iftarı açıldı. İftar organizasyonunda kurulan çadırlarda, vatandaşlara, çorba, pilav, kavurma, tatlı ve ayran ikram edildi.

“İslam’ın ve Müslümanlığın yüz akı için mücadele ediyorlar”

Edirne Valisi Günay Özdemir, Ramazan-ı şerif ayının bütün Müslümanlara bütün insanlığa hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Özellikle Filistin’de şehit olan bütün Müslümanlara Allah rahmet eylesin. Onlar bu mübarek günde böyle bir mücadele içerisinde İslam’ın ve Müslümanlığın yüz akı için mücadele ediyorlar. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.

Vali Özdemir, “Edirne Ramazan ayına çok heyecanlı ve mutlu bir şekilde girdi. Çünkü Selimiye’de dün akşam Teravi Namazı’nda gerçekten ciddi bir cemaatimiz vardı. Bütün camilerimiz yine heyecanla ve insanlarımız Ramazan’ın mutlulukla yaşamasına sebep oldu. Bugün de yine ilk iftarımızı aynı heyecan ve mutlulukla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.