Serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle çeltik sahasındaki sulama kanalına gelen S.M. (23) serinlemek için kanala girdi. Birkaç dakika sonra suyun içerisinde çırpınmaya başlayan genç, saniyeler sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, S.M.’nin bulunması için çalışma başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında S.M.’nin cesedine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, S.M.’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.