Sessizlerin sesi bu proje ile duyuldu

Kapanış toplantısı Şehit Öğretmen Adnan Tunca İşitme Engelliler İlk/Ortaokulunun toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, şube müdürleri, davetliler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şunları söyledi:

"2016 yılı Sosyo-Ekonomik Mali Destek Programı kapsamında Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Şehit Öğretmen Adnan Tunca İşitme Engelliler İlk/Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen ‘Sesime Ses Ver’ projesinin kapanış toplantısında sizlerle bir aradayız. Böylesine anlamlı bir projeye destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile öğretmenlerimiz sessizlerin sesi olmaya çalıştılar. FM sistemi ile donatılmış sınıflarda öğrencilerimiz derslerini işlediler. Bu proje ile işitme engelli çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonunun artacağına inanıyorum. İşitme engelli çocuklarımızla iletişim kurulması açısından kamu kurumları ve diğer kurumlarda işaret dilini bilen en az bir personelin olması gerektiğine inanıyoruz. Bir yıl süren projeye Ajans olarak yaklaşık 126 bin TL yüzde 90 destek sağladık. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Proje kapsamında işitme engelli öğrenciler, işitme cihazı yardımıyla FM sistemi ile donatılmış sınıflarda derslerini işlediler. Ayrıca işaret dilini bilen eğitmenler tarafından öğrenci, öğretmen, veli, okul yönetimi ve esnafa işaret dili eğitimleri verildi. 12 ay süren projenin 139 bin 268 TL’lik toplam bütçesinin yüzde 90’na denk gelen kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.