Sıfır lastik alan sürücüler dikkat

Uzmanlar, yeni lastik alımlarında hem sürüş güvenliği hem de lastik ömrü konusunda sürücüleri rot balans ayarlarını yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Edirne'de faaliyet gösteren bir otomotiv firması sahibi Ahmet Biçer, yaklaşık 2 senedir çok yeni bir teknoloji olan lazer ve kamera sistemi ile araçların, sıfır lastik takımı sonrası rot balans ayarlarını yaptıklarını söyledi. Biçer, hem sürüş güvenliği açısından hem de yeni lastik alımlarında lastik ömrünün kısalmaması adına rot balans ayarlarının ihmal edilmemesi konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

“Rot balans ayarlarını şiddetle tavsiye ediyoruz”

14 senedir sektörde olduklarını hatırlatan Ahmet Biçer, “2 senedir de teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu işe olan yatırımlarımızı yoğun şekilde geliştirdik. Kış lastiklerinde vakumlu olduğundan dolayı özellikle büyük araçlarda rot ihtiyacı oluyor. Kış lastikleri değişimden sonra şiddetle rot ayarı tavsiye ediyoruz” dedi.

Biçer, rot ayarı olduğu kadar balans ayarının da önemine değinerek, “Balans ayarı tabi ki de önemli ama kış aylarında özellikle birçok sürücü buna dikkat etmiyor. Yüksek sür'atte direksiyon titremesi ve yine yüksek sür'atte rot nedeniyle aracın sağa veya sola çekmesine neden olabiliyor” diye konuştu.

“Yeni lastik ömrü kısalıyor”

Lastik ömürlerinin standartlara göre ortalama 45-60 bin kilometre aralığında değişim gösterdiğini anlatan Biçer, “Yeni lastik takıldığı zaman eğer rot ayarı yaptırmazsanız ve aracın rotları bozuksa bir lastiğin ömrü 45-60 bin kilometre arasındayken bu rakam 15-20 bin kilometre seviyelerine iniyor. Lastiğin yanak kısmı dediğimiz bölümlerinden daha çabuk yenme ve aşınma meydana geliyor. Böyle durumlarda yeni lastik ömrü de kısalmış oluyor” ifadelerini kullandı.

“Araçların fabrika ayarları verilerine göre kıyaslıyoruz”

Biçer, Türkiye'de henüz çok nadir uygulanan bir teknolojinin Edirne'de kullanıldığını belirterek, “Edirne'de uyguladığımız bilgisayar sistemi Türkiye'de yeni uygulanan bir sistem. Çok yeni bir teknoloji, lazer ve kamera sistemi ile balans ayarı yapıyor. İlk ölçümde aracın mevcut ölçülerini diğer ölçümde ise orijinal verileri ile karşılaştırıp detaylı bir bilgi veriyor bizlere. Araç sahipleri yeni lastik alımı gerçekleştirdikten sonra eğer gerekli ise ve rot balans ayarı yaptırmadıkları takdirde ileri de ekonomilerine daha fazla zarar verebiliyor. Tabi aracından aracına göre maliyet değişiyor, jant arttıkça fiyat artıyor. Sürücülerimiz hem sürüş güvenliği açısından hem de almış oldukları sıfır lastiklerin çabuk yenmemesi ve aşınmaması için özelliğini kaybetmemesi açısından daha ihmal etmesinler” dedi.