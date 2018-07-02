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02 Temmuz 2018 17:30

Sızan gazdan dolayı yaşlı adam hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde İspat Cami Mahallesi Dr.

Sızan gazdan dolayı yaşlı adam hayatını kaybetti

02 Temmuz 2018 17:30

Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mutfak tüpüne bağlı ocaktan sızan gaz nedeniyle yaşlı bir adam hayatını kaybetti.


Olay, İspat Cami Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şükrü Gündüz (78), yakınları tarafından evin mutfağında hareketsiz halde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis tarafından yapılan incelemede mutfak tüpüne bağlı olan ocağın açık olduğu ve gazın eve yayıldığı tespit edildi.


Şükrü Gündüz’ün cesedi yapılan inceleme sonrasında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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