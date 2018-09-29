Sobacıların yüzü gülmeye başladı

Edirne'de hava sıcaklıklarındaki ani düşüş, en çok sobacıların yüzünü güldürdü.

Havaların soğumaya başlamasıyla sobacılar, soba satışına başladı. Yaz aylarında dükkanlarında bir müşteriye hasret olan sobacıların dükkanları şu günlerde müşterilerle doluyor. Çilingirler Çarşısındaki sobacı esnaflarından Emre Nurlu, havaların soğumasıyla soba satışlarında artış olduğunu belirterek, “Babam 50 yıldır bu işi yapıyor. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Sobalarımız şu anda rağbet görüyor. Sezonu var soba satışının. 10-15 gün satışlar artıyor. Fırınlı sobalar çok tercih ediliyor. Kovalı ve tuğlalı soba satışlarımızda oluyor. Soba kullanacaklar yavaş yavaş hazırlıklarını yapmaya başladı. Ödemeler nakit ve kredi kartına taksitli. Kova, boru, ızgara, dirsek, kurum sökme tozları da satıyoruz” dedi.