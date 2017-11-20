Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda görev değişikliği

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erbey Kılıç, yorulduğunu söyleyerek oda başkanlığını bıraktı. Kılıç’ın düzenlendiği basın açıklamasında tam destek verdiği ETUS Başkan Vekili ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin de Oda Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Uzun süredir Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda başkanlık yürüten Erbey Kılıç, dün Lalezar tesislerinde halefi olarak gösterdiği ETUS Başkan Vekili Ali Şahin’le birlikte toplantı düzenleyerek görevi bıraktı. Toplantıya Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Emin İnağ, ETUS Başkanı Hakan Giyik ve çok sayıda şoför esnafı katıldı.

EDESOB Başkanı İnağ, şöförler odası mevcut başkanı Erbey Kılıç’ın yıllarca camiaya hizmet ettiğini söyleyerek, “Günü gelince de insan biraz da emeklilik planları yaparak biraz dinlenmek istiyor. Yıllardır hiç problemsiz yönetimde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir arkadaşım ve yönetici olarak da çok gayretli. Sizlerin huzurunda hakkımı helal ediyorum kendisine. Onun yerine yeni bir arkadaşımız geliyor. Tabi bu seçimden sonra belli olacak. Ben şimdiden daha Ali kardeşime hayırlı olsun diyorum, Allah utandırmasın” dedi.

Oda Başkanı Erbey Kılıç da artık yorulduğunu söyleyerek görevi bıraktığını belirterek, “Burada olan bütün meslektaşlarım beni yıllarca destekledi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çalıştık ama bizler artık yorulduk. Yönetim kurulu olarak hep beraber bırakma kararı aldık. Biz bırakalım gençler devam etsin dedik. Ali arkadaşım da yönetim kurulu üyemizdi zaten. Bundan sonra Ali arkadaşımızın yanında olarak desteklerimizi esirgemeden devam ettireceğiz. Seçimde yanındayım” diye konuştu.

ETUS Başkan Vekili ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin de Kılıç’ın kendisine olan desteği ve güvenine teşekkür ederek, “Bu camianın içinde 25 yıla dayanan bir meslek hayatım var. Bu 25 yılın içinde muavinlik, şoförlük ve yöneticilik vasıflarıyla farklı görevlerde hizmet ettim. Bunları özetlediğimde, şoförlük hayatım ilk olarak Serhad Birlik Kooperatifi’nde başladı, yöneticilik hayatım Kirişhane Birlik Kooperatifinde Başkanlık yaparak devam etti. Daha sonra Şoförler ve Otomobilciler Odasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım ve halen devam etmekteyim. Üyesi olduğum Serhad Birlik-ETUS’ta Başkan Vekili olarak görevimi yürütmekteyim” şeklinde konuştu.