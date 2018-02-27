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27 Şubat 2018 12:41

Soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadılar

Edirne Belediye Başkanlığının bünyesinde görev yapan ekipler, Edirne’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadılar

27 Şubat 2018 12:41

Kar altında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği veridi, aç kalan sokak hayvanları sevgiyle beslendi.


Edirne Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını hız kesmeden yürüttü. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için gece boyunca mücadele eden belediye ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı.


Yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına kuru mama bırakıldı. Sokak hayvanları belediye personeli tarafından sevgiyle beslendi. Can dostların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çeşitli önemler aldıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanında olduk. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimizin kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının en yoğun olduğu bölgelere giderek, onlar için mama takviyesinde bulundu. Buradan Edirneli vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevimli dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek koyarak, aç kalmalarını önleyebilir; onlara sevginizi bir kez daha gösterebilirsiniz. Ekiplerimiz sadık dostlarımız için gıda takviyesine devam edecek" dedi.




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