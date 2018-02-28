Sokak hayvanlarını kara kışta da yalnız bırakmadılar

Ekipler, sokak hayvanlarını 15 ayrı bölgede 300 kilo mamayla besledi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri alarma geçti. Edirne merkezde yaşayan tüm canlıların kar yağışı ve soğuk havadan en az etkilenmesi için çalışmalarını yürüten ekipler, gece boyunca yolların açık kalması için mücadele etti. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı.

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sokaklara dağılan Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel, soğuk hava ve kar yağışının altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına sevgiyle elini uzattı. Ekipler, sokak hayvanlarına gıda takviyesine bugün de devam etti. Sokak hayvanlarını 15 ayrı noktada toplamda 300 kilo mama ile besleyen belediye ekipleri, gıda desteğinin yanı sıra kar altında üşüyen hayvanlarla uzun süre ilgilenerek şefkat gösterdi.

Edirne Belediyesinin sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sokak hayvanlarına yönelik gıda takviyesinin devam edeceğini söyledi.