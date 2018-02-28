Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 14:25

Sokak hayvanlarını kara kışta da yalnız bırakmadılar

Edirne Belediye Başkanlığının bünyesinde görev yapan ekipler, kar ve soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için gıda desteğine devam etti.

Sokak hayvanlarını kara kışta da yalnız bırakmadılar

28 Şubat 2018 14:25

Ekipler, sokak hayvanlarını 15 ayrı bölgede 300 kilo mamayla besledi.


Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri alarma geçti. Edirne merkezde yaşayan tüm canlıların kar yağışı ve soğuk havadan en az etkilenmesi için çalışmalarını yürüten ekipler, gece boyunca yolların açık kalması için mücadele etti. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı.


Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sokaklara dağılan Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel, soğuk hava ve kar yağışının altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına sevgiyle elini uzattı. Ekipler, sokak hayvanlarına gıda takviyesine bugün de devam etti. Sokak hayvanlarını 15 ayrı noktada toplamda 300 kilo mama ile besleyen belediye ekipleri, gıda desteğinin yanı sıra kar altında üşüyen hayvanlarla uzun süre ilgilenerek şefkat gösterdi.


Edirne Belediyesinin sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sokak hayvanlarına yönelik gıda takviyesinin devam edeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
-3
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    3°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    3°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç