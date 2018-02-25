Sosyal medya çağrıları kayıtsız kalmadı

Edirne Belediyesi, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluşturan tır şoförlerine bin kişilik kumanya desteği verdi.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı olan Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, Avrupa’ya çıkış yapmak isteyen tırlar 3 gündür uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Tır kuyruğu yaklaşık 20 kilometreye ulaşırken, uzun bekleme süreleri ile kuyrukta bekleyen tır sürücüleri, sosyal medya üzerinden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ulaşarak, kumanya talebinde bulundu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatı üzerine belediye personeli sandviç, meyve, meyve suyu ve sudan oluşan bin adet kumanyayı tır şoförlerine ikram etti.

Soğuk havada sıranın kendisine gelmesini bekleyen tır şoförleri, kendilerine destekte bulunan Edirne Belediyesi’ne ve başkan Gürkan’a teşekkür etti.