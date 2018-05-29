Soylu’dan Avrupa’ya net mesaj

Bakan Soylu, “Türkiye göçü hafif gevşetse, biliniz ki, Afganistan’dan Afrika’ya kadar Suriye’de Irak’a kadar herkes Avrupa’ya koşar. Biz basıyoruz, tedbir alıyoruz diye, kaynağından gelişlerde durgunluk söz konusu” dedi.

Edirne’de, özel bir otelde düzenlenen ‘Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı’na katılan, İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkiidaşı Valentin Radev, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Chirstian Berger ve beraberindeki AB üyesi büyük elçiler ile bir araya geldi.

“Bombalar patlarsa Avrupalı siyasetçiler, devlet adamları televizyonlara çıkamaz”

İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne’de Bulgar mevkidaşı ve AB Büyük elçileri ile beraber gerçekleştirdiği ‘Sınır ötesi işbirliği’ konferansında net konuştu. Göç, uyuşturucu ve terör konularında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin almış olduğu kararlar nedeniyle büyük bir yanlışa sürüklendiklerini ifade ederek, “21 asır bir çılgınlıkla başladı. İngiltere’nin Almanya’nın göbeğinde ağır makineli silahlarla özel hareket polisleri bekliyor. İnsanlar metrolara binmekten korkar hale geldiler. Allah korusun bombalar patlarsa, eylemler yapılırsa, Avrupalı siyasetçiler ve devlet adamları televizyonlara çıkamaz hale gelirler. Bir terör virüsü dünyanın her tarafına hem de düzensiz göç üzerinden yaygınlaşıyor” dedi.

“Koskoca Avrupa, okyanus ötesi bir ülkenin uydusu konumuna düşmüştür”

İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu, konferansta yaptığı konuşmasında, Avrupa’ya ve AB’ye tarihi çağrılarda ve mesajlarda bulunarak, “Benim anlamadığım bir şey var. Avrupa bu tuzağa nasıl geldi. Türkiye sınırlarından Avrupa’ya giden şu ana kadar tek bir DEAŞ’lı yok. Hangi rotadan gittiklerini anlattım. Avrupa çok büyük bir tuzağa geldi farkında değil. Yani her gün kendi ülkelerinde eylem yapabilecekleri kabiliyet ve kapasiteyi YPG ile DEAŞ’ın iki terör örgütünün anlaşması sonucu kendi içlerine kabul ettiler. Bunun bedelini Avrupa çok ağır ödeyecek. Koskoca Avrupa, okyanus ötesi bir ülkenin uydusu konumuna düşmüştür. Kendi toplumuna bunu anlatamayacak ve uzun yıllarda anlatamayacak” diye konuştu.

“AB göçü kaynağında durdurmalı”

Bulgaristan İçİşleri Bakanı Valentin Radev de Türkiye’nin de AB üyesi olmasını dilediğini ve 28’inci ülke olduğunu hayal ettiğini belirterek, “Sayın Soylu’nun tespitleri çok haklı. Kendisine hak veriyorum. Bulgaristan’ın dönem başkanlığında bir araya geldik ve sizin konumunuz çok önemli. Tabi ki iki önemli tehlike kaynağı var. Bu bahsettiğiniz göç dalgaları, bombalar ve savaş sebebiyle bunlar oluyor. Biz bu konuda Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğiz. 3 Milyar Euro ile destek olacağız, sınır kapsamında destek olmaya devam edeceğiz. İkinci tehlike ya da ikinci yol Yunanistan ve İtalya üzerinden göçmenlerin Avrupa’ya ulaşması. Ama Afganistan, Libya, Niyerja yada Suriye’de göçü kaynağında durdurmamız gerekiyor” dedi.