Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 10:35

Su borusu nedeniyle eşinin yanına defnedilemedi

Edirne’nin Keşan ilçesinde vefat eden bir vatandaş, mezar yerindeki su borusu sebebiyle eşinin yanına defnedilemedi.

Su borusu nedeniyle eşinin yanına defnedilemedi

16 Mayıs 2018 10:35


Keşan ilçesinde vefat eden eden Özden Çayır, eşi Ülker Çayır’ın yanına defnedilmek istendi. Ancak mezarın yanından geçen su borusu nedeniyle Özden Çayır’ın cenazesi eşinin mezarının yanına defnedilemedi. Yaşanan durum karşısında Çayır’ın yakınları sosyal medya üzerinden yaşanan duruma tepki gösterdi.



Yakınları sosyal medyadan sitem etti


"Öldükten sonrada birbirlerine kavuşamadılar" başlıklı paylaşımda bulunan ailenin akrabalarından Ömer Çayır, "Keşan Belediyesinin çok çalışkan Su İşleri personelleri mezar kazımı sırasında ortaya çıkan ve patlayan su borusunu tamir ederken burada çok iş var diyerek, 15 santim yana almayınca, merhum Özden Çayır eşinin yanına gömülemedi. Büyük masraf gerektiren ve maliyeti belediyenin Su İşleri Müdürlüğünce karşılanması mümkün olmadığından, merhumun vasiyeti de yakınlarınca gerçekleştirilemedi. CHP’li belediyemize, CHP’ye gönül vermiş merhumun yakınları olarak yardımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç