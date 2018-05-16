Su borusu nedeniyle eşinin yanına defnedilemedi

Keşan ilçesinde vefat eden eden Özden Çayır, eşi Ülker Çayır’ın yanına defnedilmek istendi. Ancak mezarın yanından geçen su borusu nedeniyle Özden Çayır’ın cenazesi eşinin mezarının yanına defnedilemedi. Yaşanan durum karşısında Çayır’ın yakınları sosyal medya üzerinden yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yakınları sosyal medyadan sitem etti

"Öldükten sonrada birbirlerine kavuşamadılar" başlıklı paylaşımda bulunan ailenin akrabalarından Ömer Çayır, "Keşan Belediyesinin çok çalışkan Su İşleri personelleri mezar kazımı sırasında ortaya çıkan ve patlayan su borusunu tamir ederken burada çok iş var diyerek, 15 santim yana almayınca, merhum Özden Çayır eşinin yanına gömülemedi. Büyük masraf gerektiren ve maliyeti belediyenin Su İşleri Müdürlüğünce karşılanması mümkün olmadığından, merhumun vasiyeti de yakınlarınca gerçekleştirilemedi. CHP’li belediyemize, CHP’ye gönül vermiş merhumun yakınları olarak yardımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz."