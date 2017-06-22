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22 Haziran 2017 21:43

Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dan yaşlılara iftar

Edirne Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar, ilçenin bazı köylerin yaşlı vatandaşlarıyla iftarda bir araya geldi.

Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dan yaşlılara iftar

22 Haziran 2017 21:43


Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğine Büyük Gerdelli, Keramettin, Geçkinli ve Yağcılı köylerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar katıldı. Kaymakam Cankatar, iftar öncesinde vatandaşların masalarını tek tek dolaşarak sohbet ederken yaşlılara ihtiyaçları noktasında bir taleplerinin olup olmadıklarını sordu. İftar yemeğinde okunan ezanın ardından şükür duası yapılarak oruçlar açıldı.


İftar yemeğinin ardından yaşlı vatandaşlar, Kaymakam Cankatar ile çay içerek iftar yemeğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.




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