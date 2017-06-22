Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dan yaşlılara iftar

Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğine Büyük Gerdelli, Keramettin, Geçkinli ve Yağcılı köylerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar katıldı. Kaymakam Cankatar, iftar öncesinde vatandaşların masalarını tek tek dolaşarak sohbet ederken yaşlılara ihtiyaçları noktasında bir taleplerinin olup olmadıklarını sordu. İftar yemeğinde okunan ezanın ardından şükür duası yapılarak oruçlar açıldı.

İftar yemeğinin ardından yaşlı vatandaşlar, Kaymakam Cankatar ile çay içerek iftar yemeğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.