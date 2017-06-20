Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 22:39

Sultangazi Belediye Başkanı Altunay, memleketi Edirne’de 5 ilçede iftar verdi

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, memleketi Edirne’de 5 ayrı ilçede iftar verdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Altunay, memleketi Edirne’de 5 ilçede iftar verdi

20 Haziran 2017 22:39


Aslen Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş Köyü’nden olan İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne’de 5 ayrı ilçede toplu iftar verdi. Meriç, İpsala, Enez, Keşan ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iftar veren Altunay, orucunu ise Edirne’nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen iftarda, yaklaşık 2 bin 500 kişiyle bir araya geldi. Beraberinde İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte Keşan’a gelen Altunay’ı, burada AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve yöneticileri karşıladı.



5 ayrı ilçede iftar


İftar öncesinde açıklama yapan Altunay, doğup büyüdüğü yer olan Keşan’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Çünkü burada top sesleriyle iftar açtığımız ve davul sesleriyle sahura uyandığımız günleri hatırladım. Dolayısıyla burada olmak benim için büyük bir keyif. Ramazan vesilesiyle bu kadar hemşerimizle bir araya gelebiliyoruz. Bir sofrada bir yudum ekmeği bir arada paylaşıyoruz. Davete icabet edip, bu gün bizlerle birlikte olan Keşan halkına teşekkür ediyoruz. Bu akşam değişik noktalarda iftar verdik. Malkara’da, Meriç’te, Enez’de, İpsala’da ve Keşan’da olmak üzere 5 ayrı noktada on bine yakın kardeşimizle iftar yapıyoruz. Çalışma ekibimiz her tarafa dağıldı. Artık kutlu misafiri yolcu etmeye hazırlandığımız bu günler, son günler. İnşallah kalan 11 ay da bu dayanışma ruhu içersinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.


Ramazan ayının serin geçmesi nedeniyle 17-18 saatlik orucun hissedilmediğini ve bunun Allah’ın bir lütfu olduğunu aktaran Altunay, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın hayırlı olmasını diledi.


AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ise her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarının Cahit Altunay’ın da destekleriyle daha da güçlü ve geniş bir katılımla olduğunu belirterek, Altunay ve ekibine teşekkür etti.


Konuşmaların ardından iftara geçildi. İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit’in yemek duası okumasının ardından ise Altunay ve beraberindeki heyet, akşam namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde kıldı ve kahvehane ziyareti yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:29
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!