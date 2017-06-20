Aslen Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş Köyü’nden olan İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne’de 5 ayrı ilçede toplu iftar verdi. Meriç, İpsala, Enez, Keşan ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iftar veren Altunay, orucunu ise Edirne’nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen iftarda, yaklaşık 2 bin 500 kişiyle bir araya geldi. Beraberinde İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte Keşan’a gelen Altunay’ı, burada AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve yöneticileri karşıladı.

5 ayrı ilçede iftar

İftar öncesinde açıklama yapan Altunay, doğup büyüdüğü yer olan Keşan’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Çünkü burada top sesleriyle iftar açtığımız ve davul sesleriyle sahura uyandığımız günleri hatırladım. Dolayısıyla burada olmak benim için büyük bir keyif. Ramazan vesilesiyle bu kadar hemşerimizle bir araya gelebiliyoruz. Bir sofrada bir yudum ekmeği bir arada paylaşıyoruz. Davete icabet edip, bu gün bizlerle birlikte olan Keşan halkına teşekkür ediyoruz. Bu akşam değişik noktalarda iftar verdik. Malkara’da, Meriç’te, Enez’de, İpsala’da ve Keşan’da olmak üzere 5 ayrı noktada on bine yakın kardeşimizle iftar yapıyoruz. Çalışma ekibimiz her tarafa dağıldı. Artık kutlu misafiri yolcu etmeye hazırlandığımız bu günler, son günler. İnşallah kalan 11 ay da bu dayanışma ruhu içersinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Ramazan ayının serin geçmesi nedeniyle 17-18 saatlik orucun hissedilmediğini ve bunun Allah’ın bir lütfu olduğunu aktaran Altunay, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ise her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarının Cahit Altunay’ın da destekleriyle daha da güçlü ve geniş bir katılımla olduğunu belirterek, Altunay ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iftara geçildi. İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit’in yemek duası okumasının ardından ise Altunay ve beraberindeki heyet, akşam namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde kıldı ve kahvehane ziyareti yaptı.