Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 18:40

Sümbül: “Orman yangınları açısından riskli dönem başladı”

Keşan Orman İşletme Müdürü Mustafa Sümbül, yangın açısından riskli dönemin başladığını belirterek, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi.

Sümbül: “Orman yangınları açısından riskli dönem başladı”

22 Haziran 2017 18:40


Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Sümbül, “Sıcaklıkların yükselmesiyle otlarda kuruyacaktır. Yangın açısından tüm şartlar oluşuyor. İnşallah rüzgarlar etkili olmaz. Ormanlık alanlarda piknik yapılması valilik emriyle yasaklandı. 1 Haziran’dan itibaren başlayan bu yasağa vatandaşlarımız uymalı. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olmalı. Yangınlar genellikle dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Bir ağaç 140 yılda yetişiyor. Bunu düşünerek hareket edelim. Orman yangınları açısından riskli dönem başladı” dedi.


Mustafa Sümbül, yangın müdahale helikopterinin 1 Temmuz’dan itibaren bölgede konuşlanacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:29
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!