Sümbül: “Orman yangınları açısından riskli dönem başladı”

Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Sümbül, “Sıcaklıkların yükselmesiyle otlarda kuruyacaktır. Yangın açısından tüm şartlar oluşuyor. İnşallah rüzgarlar etkili olmaz. Ormanlık alanlarda piknik yapılması valilik emriyle yasaklandı. 1 Haziran’dan itibaren başlayan bu yasağa vatandaşlarımız uymalı. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olmalı. Yangınlar genellikle dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Bir ağaç 140 yılda yetişiyor. Bunu düşünerek hareket edelim. Orman yangınları açısından riskli dönem başladı” dedi.

Mustafa Sümbül, yangın müdahale helikopterinin 1 Temmuz’dan itibaren bölgede konuşlanacağını sözlerine ekledi.