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18 Mayıs 2018 11:03

Süpürge attılar, kontak kapattılar

CHP’li Edirne Belediyesinin Temizlik İşleri çalışanları, iddiaya göre 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle işi bıraktı.

Süpürge attılar, kontak kapattılar

18 Mayıs 2018 11:03

Yaklaşık 170 işçi, iş yerinin önünde grev yaparak haklarını aradı.


Edirne Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları, 2 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek haklarını alana kadar kentteki çöpleri toplamayacaklarını belirtti. Parasızlıktan evine ekmek götüremediklerini, çocuklarını okula gönderemediklerini söyleyen temizlik işçileri, çöp kamyonlarının kontaklarını kapattı. İşçiler, iş bırakma eyleminde süpürge ve küreklerini yere attı.


Belediyenin temizlik işlerinde 16 yıl çalıştığını belirten Hakan Gürses, "16 yıl zarfında çok mağdur olduk. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kredi borçlarımız birikti. Ödeyemez duruma geldik. Bunun bir an önce çözüme kavuşması için bu eylemi yapmak zorunda kaldık” dedi. Bir diğer temizlik çalışanı Tarık Kaba ise maaşını alamadığı gerekçesiyle çocuğunu okula gönderemediği söyledi. İşçi Cevdet Öz de cebinde sadece bozuk para olduğunu ifade etti.



"Geçmişe dönük bir alacakları yoktur"


Temizlik İşleri Müdürü Murat Sefa Pirko ise "Aralık ayında çıkan son kanunla daha önce arkadaşlar özel şirkette çalışıyordu. Şimdi belediye şirketine geçtiler. 1 Nisan’dan itibaren belediye şirketine geçerek belediye çalışanı oldular. Geçmişe dönük bir alacakları yoktur. Normal olarak Nisan ayının maaşını Mayıs ayı içinde ödeyeceğiz. Bunu sabah kendilerine söyledim. Mayıs ayı içinde ödeneceğini. Belediye olarak geçmişe dönük maaş alacakları yoktur. Kendilerine söylüyoruz ama bir değişik durum var herhalde" diye konuştu.




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