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10 Temmuz 2017 12:02

Suriye’de görev yapan Edirne UMKE görevlilerine özel teşekkür

Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye sınır hattı boyunca seyyar hastaneler kurularak 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaya devam edilirken, bu hastanelerde 15 günlük dönemler halinde çeşitli bölgelerden gelen UMKE gönüllüleri görevlendiriliyor.

Suriye’de görev yapan Edirne UMKE görevlilerine özel teşekkür

10 Temmuz 2017 12:02


Geçtiğimiz yıllarda Kilis, Şanlıurfa Ceylanpınar ve Nusaybin Sahra Hastanelerinde görev alan Edirne UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gönüllüleri, bu kez Suriye Çobanbey Sınır Kapısı Sahra Hastanesinde sağlık hizmeti verdi. 13-28 Haziran 2017 tarihleri arasında 14 Edirne UMKE gönüllüsü söz konusu seyyar Sahra Hastanesinde 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sundu. UMKE görevlileri, Suriye Çobanbey Sınır Kapısı Sahra Hastanesindeki görevlerini başarıyla tamamlayarak, Edirne’ye dönüş yaptı.


Bölgede görevli Hudut Tabur Komutanı, UMKE görevlilerimizce yürütülen görev sonrasında İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu’nu arayarak hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür dileklerini iletmişti.



“Devletimizin bekası ve hayat kurtarmak için görev yaptılar”


Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu, görevden dönen UMKE gönüllülerine görevlerinde gösterdikleri üstün gayret ve başarılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Kişioğlu, takdim töreninde yaptığı konuşmasında, “13-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Suriye Çobanbey Sınır Kapısı Hastanesinde kusursuz sağlık hizmeti veren, devletimizin bekası ve hayat kurtarmak için gösterilen her yerde üstün gayretle görevlerini yapan Edirne UMKE gönüllülerimiz sağ salim ilimize geri dönmüşlerdir. Şahsım ve İl Sağlık Müdürlüğüm adına sizlere şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum, sağ olun var olun diyorum” dedi.




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